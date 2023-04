iPhone 14 (128 GB): è sempre un buon affare, costa POCHISSIMO

Conosciamo tutti iPhone 14; è lo smartphone del momento, il più venduto della sua categoria ma anche uno dei prodotti dal miglior rapporto qualità prezzo. Segnaliamo che in realtà, in origine non era affatto così perché il suo costo di listino era poco vantaggioso. Con le offerte presenti su Amazon però, il gadget ha acquisito più valore ed è diventato Best Buy su tutta la linea.

iPhone 14 (128 GB) su Amazon: il migliore, ad un prezzo super

Inizialmente dovete sapere che è stato ampiamente criticato perché, di base, è molto simile ad iPhone 13. Ci sono nuove colorazioni, ovvero, il processore è lo stesso ma è leggermente più pompato (non vi accorgerete mai nella differenza prestazionale), ha il medesimo design, lo stesso schermo ma un comparto fotografico aggiornato con qualche chicca software in più. Presente anche qualche in edito sensore sotto da scocca ma alla fine dei conti, la differenza di prezzo non era giustificata.con lo Street Price invece, tutto cambia: a 899,99 € con spese di spedizione comprese, questo è il miglior telefono che possiate acquistare oggi se cercate un top di gamma dal prezzo contenuto.

Inutile dirvi che se avete già un ecosistema Apple, lo smartphone in questione saprà “collaborare” con tutti gli altri gadget del marchio.

L’iPhone 14 poi, come detto, viene spedito il venduto da Amazon quindi significa che godrà di un anno di garanzia con il costruttore ma anche di due anni di assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Ci troviamo di fronte ad un Best Buy assoluto che, complice la possibilità di effettuare il reso gratuitamente entro un mese dall’acquisto e grazie alla possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis, diventa più che mai appetibile.

Non lasciatevi sfuggire questa occasione per fare vostro il telefono più venduto nell’ultimo periodo a soli 899,99 € . È disponibile in diverse colorazioni e la memoria interna è da ben 128 GB.

