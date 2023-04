iPhone 14 128 GB: con QUEST'OFFERTA ci sono 245€ di sconto (-25%, anche a rate)

iPhone 14 diventa sempre più conveniente e, con questa nuova offerta eBay, è ora possibile acquistare lo smartphone di Apple al prezzo scontato di 784,90 euro invece di 1.029,90 euro. Si tratta di un taglio di prezzo di ben 245 euro, pari ad uno sconto del 24% sul listino, per la variante da 128 GB. Da notare, inoltre, che optando per il pagamento tramite PayPal è anche possibile scegliere il pagamento in 3 rate senza interessi, per dilazionare la spesa senza costi aggiuntivi. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto.

iPhone 14 ora ad un ottimo prezzo con la nuova offerta eBay: lo sconto è del 24%

La scheda tecnica di iPhone 14 è completa e non presenta punti deboli. Lo smartphone di Apple ha tutte le carte in regola per garantire anni di utilizzo con prestazioni al top. A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC Apple A5 Bionic, garanzia di ottime prestazioni generali oltre che di un’efficienza di funzionamento al top del mercato. C’è poi un display OLED da 6,1 pollici. A completare le specifiche tecniche troviamo una doppia fotocamera posteriore, con un sensore ultra-grandangolare che affianca il sensore principale, il Face ID e il sistema operativo iOS 16, sempre aggiornato da Apple.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare iPhone 14 128 GB al prezzo scontato di 784,90 euro invece di 1.029,90 euro. Lo sconto applicato è del 24% e consente di risparmiare 245 euro sull’acquisto dello smartphone di Apple. C’è anche la possibilità di pagare in 3 rate senza interessi optando per l’acquisto con pagamento tramite PayPal. Per sfruttare l’offerta è disponibile il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.