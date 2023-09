iPhone 14 (128 GB): BEST BUY a soli 829€, spese di spedizione incluse

Oggi vogliamo consigliarvi l’ottimo iPhone 14 che, nella sua iterazione azzurra con 128 GB di memoria interna, costa solo 829,00€, spese di spedizione incluse. Capite bene che si tratta di un prezzo bassissimo per un gadget del genere. Noi vi invitiamo ad affrettarvi ad acquistarlo se siete interessati perché le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro. Altresì sarà possibile farsi recapitare il prodotto a casa grazie al servizio di Prime o presso uno dei tanti Amazon Hub o Locker presenti sul territorio italiano. Fate presto prima, dunque.

Sappiate anche che avrete accesso al reso gratuito entro un mese dall’acquisto, potrete dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito. C’è anche la possibilità di godere di un anno di garanzia con Apple e di due anni con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. Cosa aspettate?

iPhone 14: il Best Buy del giorno

Questo smartphone di Apple è veramente incredibile: ha un frame in alluminio satinato mentre il vetro posteriore è super resiste – così come quello anteriore – grazie alla tecnologia proprietaria Ceramic Shield. Sulla back cover il dispositivo supporta la ricarica wireless e quella MagSafe e troviamo perfino due fotocamere di punta da 12 Megapixel ciascuna con supporto ai video 4K HDR Dolby Vision e alle immagini in altissima risoluzione. Lo schermo è un pannello OLED Retina XDR da 6,1 pollici con cornici contenute e si vede bene in ogni condizione di luce. Ottima la batteria che assicura un giorno di utilizzo intenso con una singola carica.

Questo dispositivo, complici gli sconti di Amazon, è il best buy del giorno: non lasciatevelo sfuggire perché è il “device per tutti” e va bene sia per i content creator che per chi ne deve fare un uso più “generico”. A 829,00€ è da comprare al volo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.