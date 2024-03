iPhone 14 (128 GB) a soli 699€ su Amazon: BEST BUY su Amazon

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone di punta di Apple ma non sapete cosa acquistare oggi vogliamo consigliarvi l’ottimo iPhone 14 che, nella sua iterazione color violetto, con 128 GB di memoria interna, si porta a casa al prezzo sensazionale di soli 699,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciatevelo sfuggire perché questo è un best buy assoluto sul noto portale di e-commerce americano; c’è la consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine con il servizio di Amazon Prime, ma non solo. Pensate che c’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto in caso di gravi problematiche o in caso di ripensamenti.

iPhone 14: ecco perché comprarlo

Il meraviglioso iPhone 14 è un prodotto sensazionale; costa solo 699,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Ha un rapporto qualità-prezzo ineccepibile, vanta un design unico e minimal. Ha un frame in alluminio e una back cover in vetro che supporta la ricarica wireless e quella MagSafe. C’è un comparto fotografico con due sensori avanzati che possono girare clip in 4K HDR Dolby Vision e possono scattare foto in HDR. Anteriormente invece, c’è una selfiecam da 12 Megapixel che permette di fare videocall e autoscatti degni di nota. L’ottimo processore Apple Bionic A15 con modem 5G promette prestazioni assurde in ogni contesto; ci sono 128 GB di memoria interna non espandibili e vi è una batteria capiente e generosa che assicura un giorno di autonomia con una singola carica. Lo schermo è un pannello OLED Super Retina XDR da 6,1 pollici con notch e cornici sottili.

iPhone 14 viene venduto e spedito da Amazon con consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine; si può dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero per gli account abilitati. A soli 699,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.