iPhone 14 (128 GB) a soli 699€: è QUELLO DA COMPRARE

Clanorosoa offerta quella che vi stiamo segnalando adesso su Amazon: il meraviglioso iPhone 14, nella sua iterazione da 128 Gb, in colorazione viola, costa solo 699,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Capite bene che si tratta di un prezzo bassissimo per un terminale ancora attualissimo, versatile e che si presenta, a tutti gli effetti, come il “best buy del giorno” su Amazon. Fra le altre cose, questo è un device eccellente, versatile, dotato di un chipset di punta, di uno schermo OLED e di un comparto fotografico che gira video in 4K HDR Dolby Vision. Non si tratta di un entry level ma questo è un flagship in tutto e per tutto, con tanto di specifiche tecniche all’avanguardia e con un design che non passa mai di moda.

iPhone 14: Best Buy a questo prezzo

iPhone 14 viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di 699,00€ con uno sconto importantissimo sul valore di listino (che sarebbe pari al 20%); grazie al noto portale di e-commerce americano poi, godrete di ulteriori features di rilievo. Come non citare la consegna celere e immediata presso il vostro domicilio (o un luogo da voi designato) in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine. Si può dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque soluzioni a tasso zero. Non di meno, si potrà usufruire della garanzia di un anno valida in tutti gli Apple Store del mondo, e di quella di due anni con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono.

Fate presto se siete interessati, perché a questa cifra potrebbe andare “sold out” da un momento all’altro. iPhone 14 è il telefono perfetto da acquistare oggi a soli 699,00€, non lasciatevelo sfuggire: il modello che vi proponiamo ha 128 GB di memoria interna ed è in colorazione viola.

