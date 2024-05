iPhone 14 (128 GB): a soli 679€ è IMPERDIBILE

Clamorosa offerta quella che vi stiamo segnalando oggi su Amazon: il meraviglioso iPhone 14, nella sua iterazione azzurra con 128 GB di memoria interna, con schermo da 6,1 pollici, processore Apple Bionic A15 con modem 5G, viene venduto e spedito al prezzo sensazionale di soli 679,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Capite bene che a questa cifra è un best buy senza paragoni e senza rivali, potentissimo, dotato di tecnologie all’avanguardia e con un design minimal che non passa inosservato neanche dopo tanto tempo. È uscito nel settembre del 2022 ma è ancora oggi un ottimo dispositivo perché gode di tantissime features esclusive e ha un rapporto qualità-prezzo ineccepibile. Fate presto se siete interessati/e all’acquisto, le scorte potrebbero essere limitate.

iPhone 14: a questo prezzo è un best buy

Se siete interessati/e all’acquisto di iPhone 14 sappiate che questo è un gadget veramente pazzesco; è potentissimo, ha un bel design realizzato in alluminio con una back cover in vetro e un pannello Ceramic Shield al seguito che protegge il display OLED Retina da 6,1 pollici. C’è un notch di piccole dimensioni e le cornici sono sottili e contenute. La selfiecam è da 12 Megapixel e posteriormente invece abbiamo un comparto fotografico con due sensori avanzati da 12 megapixel ciascuno che girano video in 4K HDR Dolby Vision anche in qualità cinematografica. Il processore interno invece, è il SoC Apple Bionic A15 con modem 5G integrato. Fate presto se volete farlo vostro; a soli 679,00€ è imperdibile.

Viene venduto e spedito da Amazon con consegna celere e immediata anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine con il servizio di Prime. C’è la possibilità di dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero (per gli account abilitati).