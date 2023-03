iPhone 14 128 GB: a QUESTO PREZZO è un vero BEST BUY (-245€)

iPhone 14 diventa sempre più conveniente: con la nuova offerta eBay, infatti, è possibile acquistare lo smartphone al prezzo scontato di 784 euro invece di 1.029 euro, beneficiando di uno sconto di 245 euro rispetto al listino della versione da 128 GB. Si tratta di un’occasione unica per acquistare lo smartphone di Apple con condizioni agevolate. Da notare, inoltre, che scegliendo di pagare con PayPal è possibile beneficiare dell’acquisto in 3 rate senza interessi per dilazionare la spesa. La promozione è a tempo limitato. Per acquistare iPhone 14 128 GB a prezzo ridotto è disponibile il link qui di sotto.

iPhone 14 128 GB: con quest’offerta è da prendere subito

La scheda tecnica di iPhone 14 non ha bisogno di presentazioni. Lo smartphone ha tutto quello che serve per garantire prestazioni al top, a partire dal SoC Apple A15 Bionic che offre tanta velocità ed un’efficienza elevata oltre al supporto al 5G. Lo smartphone ha un display OLED da 6,1 pollici. C’è la doppia fotocamera posteriore e il supporto al Face ID per sblocco e autenticazione. Il sistema operativo è iOS 16.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare iPhone 14 al prezzo scontato di 784 euro invece di 1.029 euro. Si tratta di un’occasione unica per portarsi a casa uno smartphone completo e in grado di garantire anni di prestazioni ottimali. Il dispositivo è venduto da eshopping.srl, rivenditore tra i più affidabili presenti su eBay con decine di migliaia di feedback positivi. Scegliendo di pagare con PayPal, inoltre, è possibile optare per il pagamento in 3 rate oltre a poter beneficiare della Garanzia cliente eBay.

Per accedere all’offerta è possibile puntare sul link qui di sotto.

