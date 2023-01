iPhone 14 (128 GB) a meno di 900€ è da comprare ADESSO

Il miglior iPhone da acquistare oggi è proprio l’ultimo arrivato in casa Apple; oggi su Amazon costa solo 899,99€ con spese di spedizione comprese nel prezzo. Stiamo parlando del fantastico iPhone 14 (128 GB) che, in colorazione Product (RED) diventa il Best Buy del giorno.

Dobbiamo segnalare che il telefono viene venduto e spedito da Amazon stessa, quindi godrete di una serie di vantaggi esclusivi. In primo luogo c’è la consegna gratuita e veloce, poi c’è la possibilità di effettuare il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e infine si può dilazionare il pagamento dell’articolo in comode rate con Cofidis. Non serve la busta paga. Come non ricordare che c’è la garanzia di Apple (ulteriormente espandibile con AppleCare o AppleCare+) e quella di Amazon per ben due anni con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte.

iPhone 14 (128 GB) su Amazon: prezzo favoloso per poche ore

Non giriamoci intorno; lui è un vero flagship con cui si può fare di tutto. Ha un bellissimo pannello OLED da 6,1 pollici Retina che riproduce tantissimi colori e ha una nitidezza e una brillantezza unica.

Fra le altre cose, anche il comparto fotografico è di punta: due ottiche da 12 Megapixel ciascuna che girano video in 4K HDR e realizzano foto perfette anche al buio. Sotto la scocca batte un cuore Apple Bionic A15 con modem 5G incorporato, perfetto sia per l’uso comune che per il gaming più spinto. iPhone 14 da 128 GB poi, ha tutta la memoria necessaria per archiviare file, foto, video, canzoni e installare le app che preferite.

Con un prezzo così basso, non potete ignorarlo. La colorazione rossa poi è fantastica e dona quel tocco di colore frizzante al vostro quotidiano. Vi ricordiamo che lo acquistate solo 899,99€ ma lo potete pagare in comode rate con il servizio di Cofidis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.