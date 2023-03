iPhone 14 (128 GB) a meno di 890€ su Amazon: semplicemente imperdibile

Se desiderate un nuovo melafonino di punta e non sapete cosa acquistare, abbiamo la soluzione perfetta che farà al caso vostro. Stiamo parlando dell’iPhone 14 da 128 GB in colorazione Midnight. Il prodotto costa 887,00€ su Amazon, spese di spedizione comprese. La consegna sarà celere e immediata; in pochissimi giorni arriverà presso il vostro domicilio o il luogo da voi designato. Non di meno, si può usufruire della garanzia di un anno con Apple, valida in tutti gli Apple Store, e di due anni di assistenza tecnica valida tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono, con il rivenditore.

Si può poi usufruire del reso gratuito entro un mese dall’acquisto e della possibilità di dilazionare l’importo del device in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al portale (micropagamenti a tasso zero). Dulcis in fundo, tutti i prezzi sono IVA inclusa. Non dovrete temere nulla, in poche parole.

iPhone 14 (128 GB) è il miglior telefono di Apple da acquistare oggi

Il dispositivo è un vero e proprio flagship su tutti i fronti. È leggero, compatto, pesa poco (circa 160 grammi), è colorato e disponibile in tante tinte frizzanti (anche in giallo). Noi vi proponiamo la versione Midnight con 128 GB di memoria interna, praticamente un classico senza tempo con tanto spazio a bordo per l’installazione di app, l’archiviazione di file, foto, video e canzoni.

Sotto la scocca batte un cuore Apple Bionic A15 con modem 5G integrato. Il frame è in alluminio riciclato e la back cover è in vetro, utile sia per la ricarica wireless che per quella MagSafe. Le prestazioni sono al top, così come l’autonomia. In più, lo schermo è un vero display di punta con tecnologia OLED e luminosità ai massimi livelli. iPhone 14 lo pagate solo 887,00€, ma siate veloci.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.