iPhone 14 (128 GB) a meno di 830€ su Amazon: è il BEST BUY del giorno

Se state cercando un nuovo smartphone di punta di casa Apple e non sapete cosa comprare, vi consigliamo l’ottimo iPhone 14 (128 GB) a soli 829,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse. Capite bene che il prezzo è un vero best buy nel panorama moderno e che ci saranno tantissimi vantaggi al seguito. Come non citare infatti la consegna celere e gratuita. In pochissimi giorni il dispositivo arriverà presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. Il risparmio è super interessante perché, di listino, questo telefono costerebbe ben 1029,00€. Pensate poi che fino a poche settimane fa, a questo prezzo si portava a casa l’iPhone 13. Mica male, vero?

iPhone 14 (128 GB): un vero affare a questo prezzo

Con Amazon avrete diritto al reso gratuito entro un mese dall’acquisto, potrete usufruire di un servizio post vendita eccellente, con tanto di assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Altresì ci sarà la garanzia di Apple per un anno, valida in tutti gli Apple Store del mondo. Potrete poi farvi spedire il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano e, volendo, potrete anche dilazionare il pagamento del telefono in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito.

iPhone 14 è uno smartphone eccezionale, con una batteria che dura tantissimo (anche un giorno con una singola carica), che si ricarica in un lampo grazie alla tecnologia wireless o MagSafe (o semplicemente via cavo Lightning), con un design alla moda e accattivante, con un display OLED da 6,1 pollici di ultima generazione che si vede bene anche sotto la luce diretta del sole. Dulcis in fundo, ci sono due fotocamere premium che scattano foto nitide anche al buio o registrano video in 4K HDR Dolby Vision. A soli 829,00€ questo è il miglior iPhone da comprare oggi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.