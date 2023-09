iPhone 14 (128 GB): a 799€ è un vero affare, non lasciartelo sfuggire

Oggi vi vogliamo parlare di un melafonino che, secondo noi, è quello “perfetto” da acquistare oggi; sì, lo sappiamo che iPhone 15 è arrivato sul mercato (al momento è in preorder) al prezzo di 979,00€ ma iPhone 14 a soli 799,00€ è un vero affare che non potete lasciarvi sfuggire. Ci troviamo di fronte ad un device compatto, potentissimo, adatto a tutti visto che dispone ancora di features di altissimo profilo: processore da top di gamma, schermo OLED; fotocamere assurde che girano video in 4K e molto altro ancora. Non lasciatevi sfuggire questa ammiraglia al prezzo super scontato presente su Amazon; le spese di spedizione saranno comprese nel prezzo dell’articolo e avrete accesso ad ulteriori vantaggi.

iPhone 14: il Best Buy del giorno su Amazon

Come non citare infatti, il reso gratuito entro un mese dall’acquisto, la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito (per gli account abilitati, a tasso zero), ma non solo. Si avrà diritto ad un anno di garanzia con il costruttore, valido in tutti gli Apple Store del mondo, e a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, dalle sei a mezzanotte.

Questo meraviglioso iPhone 14 dispone di ben 128 GB di memoria interna, è in colorazione Galassia, vanta un frame super resistente in alluminio e ha lo schermo OLED da 6,1 pollici con cornici sottili e notch di piccole dimensioni. Non di meno, c’è un vetro Ceramic Shield a protezione del tutto. La batteria dura tantissimo con una singola carica e si ricarica in un lampo con la Lightning Port o con la tecnologia MagSafe. Inoltre è compatibile con iOS 17, il nuovo sistema operativo di casa Apple per smartphone. A 799,00€ è un best buy che non potete lasciarvi sfuggire, ma siate veloci.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.