iPhone 14 (128 GB): a 749€ su Amazon è il BEST BUY del giorno

Oggi vogliamo parlarvi di uno degli smartphone di casa Apple più venduti e apprezzati dell’ultimo periodo; si chiama iPhone 14 ed è un device uscito nel mese di settembre del 2022 ma che, anche adesso, si palesa come una delle soluzioni più interessanti da comprare su Amazon. Il suo prezzo è sceso drasticamente grazie al passare degli anni e ora potrà essere vostro con soli 749,00€. Capite bene che il costo è IVA inclusa e con il noto portale di e-commerce americano potrete usufruire perfino della consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. C’è perfino la possibilità di riceverlo in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine. Il modello in questione è quello azzurro e la memoria interna è da ben 128 GB.

iPhone 14 (128 GB): ecco perché comprarlo

Lo smartphone di Apple è un gadget compatto ma potentissimo; presenta l’ottimo processore Apple Bionic A15 con modem 5G sotto la scocca, coadiuvato da memorie interne da 128 GB. Volendo, si può anche usufruire di un piano iCloud per espandere lo spazio a disposizione, in maniera del tutto virtuale. Fra le altre cose poi, citiamo la presenza di una batteria capiente e generosa che si ricarica velocemente con la porta Lightning o mediante la wireless charging. Si può anche utilizzare la tecnologia MagSafe per fornire energia al device in maniera del tutto magnetica con accessori appositi. Lo schermo infine, è un pannello Retina OLED da 6,1″ con cornici sottili e notch di piccole dimensioni.

Acquistando questo dispositivo da Amazon si potrà anche avere accesso alla garanzia di Apple per un anno o a quella del rivenditore per ben due anni con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. Cosa aspettate? C’è il reso gratuito fino a 30 giorni dall”acquisto in caso di ripensamenti o di gravi problematiche. iPhone 14 da 128 GB a soli 749,00€ è un super best buy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.