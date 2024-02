iPhone 14 (128 GB): a 729€ è da comprare immediatamente

Se siete alla ricerca di un nuovo melafonino di punta e non sapete cosa acquistare, ma magari non desiderate spendere troppo, oggi vogliamo proporvi l’ottimo iPhone 14 che, nella sua iterazione color “Midnight”, con 128 GB di memoria interna, si porterà a casa all’incredibile prezzo di soli 729,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Fatelo vostro adesso a questa cifra anche perché è eccellente e non sappiamo quante scorte vi siano sul noto portale di e-commerce; c’è la consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine e c’è perfino il reso gratuito entro un mese dall’acquisto in caso di eventuali problematiche (o in caso di ripensamenti).

iPhone 14 (128 GB): ecco perché comprarlo

Come detto, con Amazon avrete accesso a tantissimi vantaggi esclusivi; come non citare infatti la consegna celere in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine, potrete usufruire della garanzia di Apple per un anno, valida in tutti gli Apple Store del mondo, e di quella del rivenditore che vale per ben due anni con assistenza tecnica dedicata. Dulcis in fundo, sappiate che si può anche dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero per gli account abilitati.

iPhone 14 è uno smartphone top di gamma con uno schermo OLED Retina da 6,1 pollici con notch e cornici sottili; c’è un processore Apple Bionic A15 con modem 5G sotto la scocca e il frame è in alluminio, mentre la back cover è in vetro con supporto alla ricarica wireless e a quella MagSafe. L’autonomia sarà al top e il device sfrutta la porta Lightning per avere energia dalla corrente o da un powerbank aggiuntivo. Ottimo il comparto fotografico con due sensori evoluti da 12 Megapixel che girano video in 4K HDR Dolby Vision; correte a prenderlo a soli 729,00€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.