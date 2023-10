iPhone 13: vero BEST BUY su eBay, da acquistare adesso

Grazie a eBay oggi stesso cambi telefono portandoti a casa un top di gamma a un prezzo eccezionalmente basso. Acquista ora un Apple iPhone 13 a soli 657,99 euro, invece di 939 euro (prezzo di listino). Si tratta di un’occasione esagerata che devi fare tua senza riserve. Con questo sconto è un vero best buy. Tra l’altro con eBay hai due vantaggi inclusi: la consegna gratuita e la possibilità di pagare a tasso zero.

iPhone 13: un ottimo smartphone a prezzo top

Scegli Apple iPhone 13 128GB e scopri tutte le caratteristiche premium di questo smartphone, oggi a prezzo top su eBay. Prima di tutto il display Super Retina XDR da 6,7 pollici è entusiasmante. Le immagini sono ultra fluide e i colori sempre vivaci. Tanto realismo quindi per questo telefono che scatta anche foto speciali grazie alle sue due fotocamere posteriori e alla tecnologia aggiunta. Velocità e prestazioni, invece, sono garantite dal chip A15 Bionic.

Acquistalo immediatamente a soli 657,99 euro, invece di 939 euro (prezzo di listino). Tra l’altro, con eBay, puoi anche decidere di dividere l’importo in 3 comode rate tasso zero con un click. Ciò significa che potrai pagare il tuo acquisto da soli 219,33 euro al mese, la prima rata subito e le altre due nei mesi successivi. Ti basterà selezionare PayPal come metodo di pagamento e proseguire selezionando l’opzione disponibile “Paga in 3 Rate“.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.