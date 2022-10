iPhone 13 in sottocosto su eBay: OCCASIONE imperdibile

Molto interessante l’offerta disponibile su eBay a tema Apple. Infatti, oggi acquisti iPhone 13 a soli 769,90 euro, invece di 939 euro. Un sottocosto davvero speciale per chi non stava vedendo l’ora di avere tra le mani uno degli smartphone più apprezzati di sempre.

Prova tutta la velocità senza limiti con questo dispositivo. Elegante e raffinato, dentro la sua scocca nasconde un cuore potente in grado di lasciarti a bocca aperta. Goditi uno schermo speciale grazie al display Super Retina XDR OLED da 6,1 pollici.

La quasi assenza delle cornici rende tutto ancora più immersivo. Tranquillo, potrai guardare le tue serie TV in mobilità senza problemi e con immenso piacere. Tra l’altro, la batteria è così potente da garantirti un utilizzo lungo tutta la giornata.

iPhone 13: prezzo sbriciolato con eBay

Con eBay consegna e reso sono sempre gratuiti. Inoltre, oggi iPhone 13 lo acquisti a un prezzo decisamente sbriciolato. Mettilo nel carrello a soli 769,90 euro, invece di 939 euro. Fai l’affare del giorno che puoi anche pagare in 3 rate a tasso zero con PayPal.

Affacciati al mondo della tecnologia pura e sperimenta una potenza senza limiti. Le prestazioni di questo smartphone sono uniche grazie al chip proprietario Apple A15 Bionic. Apri più app contemporaneamente e utilizzale senza soffrire alcun rallentamento.

Portalo sempre con te e non preoccuparti troppo di utilizzarlo in modo intensivo. Oltre a essere impermeabile all’acqua, iPhone 13 ha il vetro tra i più resistenti della categoria. Grazie alla tecnologia Ceramic Shield non teme nemmeno gli urti accidentali.

Scatta foto eccezionali grazie alla sua doppia fotocamera. Tutto sembrerà così ricco di dettagli da rendere ogni tuo scatto un’opera d’arte. Anche i selfie trasformeranno i tuoi social network in album fotografici da spettacolo.

Non perdere altro tempo e non lasciare che gli altri approfittino degli ultimi pezzi lasciandoti a mani vuote. Acquista ora il tuo nuovo iPhone 13 a soli 769,90 euro, invece di 939 euro. La consegna è gratis e puoi anche dividere l’ordine in 3 rate a tasso zero con PayPal.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.