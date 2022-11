iPhone 13 di nuovo SOTTOCOSTO: pagalo solo 700€ su eBay

Momento aurico su eBay dove acquisti l’ottimo e inimitabile Apple iPhone 13 a soli 709,90 euro, invece di 939 euro. Con questo ordine risparmi all’incirca 230 euro. Si tratta di un’occasione incredibile che ottieni inserendo il codice coupon REGALI22 al check out prima della conferma.

Grazie a questo vantaggioso codice ottieni il 15% fino a 50 euro di sconto su un massimo di 4 ordini. Potrai risparmiare ben 200 euro sui tuoi prossimi regali o acquisti tecnologici. Nel frattempo, utilizzandolo per questo smartphone iOS hai modo di pagarlo un prezzo incredibilmente basso.

Tra l’altro, grazie a eBay puoi anche decidere di pagarlo in 3 rate a tasso zero scegliendo PayPal. Non dovrai fornire alcuna garanzia in merito, come busta paga o simili, per attivare questo mini finanziamento. Acquista subito e paga un po’ alla volta da soli 236,63 euro.

iPhone 13: tanta potenza oggi a un prezzo piccolissimo

Risparmia davvero tanto con il codice coupon di eBay REGALI22. Oggi acquisti sottocosto il fantastico Apple iPhone 13 a soli 709,90 euro, invece di 939 euro. La spedizione è gratis e veloce, ma devi sbrigarti perché le scorte stanno terminando velocemente e a breve ci sarà un sold out.

Questo modello è vincente sotto tutti i punti di vista. Il suo design moderno e lineare non solo lo rende elegante e piacevole da tenere in mano, ma anche resistente e robusto. Inoltre, il suo display Super Retina XDR restituisce immagini molto realistiche e ricche di dettagli.

Anche la doppia fotocamera è un vero portento. Scatterai sempre foto perfette e video cinematografici anche in 4K da vero professionista di Hollywood. Infine, il processore A15 Bionic rende tutto ancora più veloce, performante e potente. Con questo smartphone potrai fare veramente tutto.

Non perdere altro tempo. Acquista subito il tuo nuovo iPhone 13 a soli 709,90 euro, invece di 939 euro. Con eBay puoi anche decidere di pagarlo in 3 rate a soli 236,63 euro, senza interessi, scegliendo come forma di pagamento PayPal.

