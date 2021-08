A mano a mano che l'evento Apple si avvicina, le indiscrezioni su iPhone 13 si fanno più insistenti. A partire da loro, sono stati creati parecchi video, che mostrano come potrebbero essere i nuovi melafonini. Il più recente è dedicato al modello standard: più di due minuti di clip ricca di dettagli.

iPhone 13 in video: uno spettacolo

Sebbene si tratti, naturalmente, di materiale non ufficiale e realizzato a partire dalle indiscrezioni, un melafonino con notch più piccolo e un rinnovata presenza del Touch ID, che ben convive con il riconoscimento facciale.

Il video non manca di mostrare una nuova colorazione e un sacco di altre possibili specifiche dei melafonini in arrivo. Dai un'occhiata al video dedicato ad iPhone 13 per farti un'idea, in attesa che Apple confermi ufficialmente la data in cui si terrà l'ormai tradizionale keynote di settembre.

Non dimenticare che, solo ieri, è stata pubblicata una clip relativa a un interessante iPhone 13C, che però non dovrebbe essere nei piani della mela morsicata, almeno per il momento-

