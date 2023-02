iPhone 13: sarà lui quello da comprare OGGI?

Girovagando su Amazon, ci siamo imbattuti in un’offerta davvero intrigante; di fatto, abbiamo scoperto che iPhone 13 (128 GB) in colorazione azzurra si porta a casa a 799,00€ al posto di 939,00€. È un ottimo prezzo per un device che è, ancora oggi, un Best Buy su tutta la linea. Vi ricordiamo che, all’interno del prezzo sono comprese le spese di spedizione e che la consegna è celere; in pochissimi giorni gli auricolari saranno a casa vostra senza che voi sborsiate un singolo centesimo in più.

Il sito di e-commerce americano vi darà anche la possibilità di dilazionare il pagamento del telefono in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito. Non di meno, potrete anche effettuare il reso gratuito entro un mese dall’acquisto.

Come se non bastasse, avrete diritto a due anni di garanzia con Amazon, con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

iPhone 13 (128 GB): questo è il telefono per tutti

Certo, capiamo bene che 799,00€ non sono certo pochi, ma se li rapportate alla qualità del dispositivo, capirete bene che starete facendo un grosso affare. Oltre al risparmio elevatissimo (-15% in meno), iPhone 13 gode delle medesime specifiche tecniche di iPhone 14 (che costa molto di più), offre lo stesso design e ha un pannello OLED da 6,1 pollici Retina XDR risoluto e ben definito.

Sotto la scocca batte un potentissimo processore Apple Bionic A15 con modem 5G integrato, perfetto per godere delle massime performance sul gaming, nell’uso quotidiano e per navigare alla velocità della luce.

Se amate le fotografie e i video poi, con iPhone 13 troverete il telefono perfetto; realizza scatti incredibili, nitidi, ben luminosi, risoluti e presenta anche una serie di chicche software che ve lo faranno amare: cinema mode, slow-motion, video in 4K HDR Dolby Vision e molto altro ancora. Approfittatene se siete interessati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.