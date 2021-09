Tutti parlano di Apple iPhone 13, la cui presentazione è in programma per domani, martedì 14 settembre. Ma ci sono anche altri prodotti che alimentano le attese dei consumatori, vale a dire iPad 9 ed iPad mini 6, i quali potrebbero tuttavia farsi desiderare ancora per un po'.

Apple iPad 9 ed iPad mini 6 rischiano di allontanarsi: spazio solo ad iPhone 13

Dopo aver svelato i potenti iPad Pro nel mese di aprile, Apple è stata ripetutamente chiamata in causa in previsione dei due nuovi modelli di iPad che dovrebbero essere ufficializzati entro la fine del 2021.

Nel primo caso, parliamo di un entry-level di nona generazione con un processore più veloce e un corpo più sottile rispetto al fratello maggiore in versione Pro da 10.2 pollici. In aggiunta, entrerebbe in gioco anche un nuovo esponente della famiglia di iPad mini.

Ci sono però brutte notizie per tutti coloro che hanno già preventivato l'acquisto di uno fra i due sopracitati tablet. Secondo le anticipazioni di Bloomberg, entrambe le unità dovrebbero essere presentate in concomitanza con la nuova generazione di MacBook Pro da 14 e 16 pollici. Nulla di immediato quindi, o almeno si esclude che tali modelli possano fare compagnia all'attesissimo iPhone 13 durante l'evento che Apple ha in programma per domani. Più plausibile che il tutto venga rimandato ad ottobre.

Per quanto riguarda poi le caratteristiche tecniche dei dispositivi, i rumor prospettano un iPad mini 6 da 8,3 pollici con cornici ultra sottili, riconoscimento delle impronte digitali con Touch ID e connettività USB di tipo C. L'ipotetico iPad 9, invece, dovrebbe includere un display da 10,2 pollici ed essere animato dal processore Apple A13 o,in alternativa, A14 Bionic.

