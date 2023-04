iPhone 13 ritorna al prezzo MINIMO STORICO su Amazon: anche in 12 rate

iPhone 13 si conferma il modello di iPhone da comprare al miglior prezzo in questo momento: con la nuova offerta Amazon, infatti, è possibile acquistare lo smartphone al prezzo scontato di 777 euro invece di 939 euro, beneficiando di uno sconto di oltre 160 euro sul prezzo precedente. Si tratta di un ritorno al prezzo minimo storico per lo smartphone su Amazon. Il modello è acquistabile anche in 12 rate mensili, senza interessi e senza carta di credito (basta una carta di debito). Sono proposte in sconto quasi tutte le colorazioni dello smartphone. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di seguito.

iPhone 13: un vero best buy a questo prezzo su Amazon

La scheda tecnica di iPhone 13, in rapporto al prezzo a cui lo smartphone viene proposto, rende lo smartphone un best buy assoluto. Il dispositivo è dotato del potente processore Apple A15 Bionic e può contare su di un display OLED da 6,1 pollici.

Tra le specifiche c’è anche l’immancabile doppia fotocamera posteriore, con due sensori da 12 Megapixel in grado di garantire ottime prestazioni in tutti i contesti di utilizzo. Da notare anche la presenza del Face ID e del sistema operativo iOS 16, sempre supportato e aggiornato da Apple.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare iPhone 13 al prezzo scontato di 777 euro invece di 939 euro, con uno sconto netto rispetto al listino. L’offerta include anche la possibilità di acquisto in 12 rate mensili da 64 euro. Da notare che sono acquistabili a rate e a prezzo scontato anche le varianti da 256 GB e 512 GB dello smartphone. Per sfruttare l’offerta è disponibile il link qui di sotto:

