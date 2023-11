iPhone 13 (quasi) in REGALO su eBay: da acquistare SUBITO

Su eBay hai la possibilità di acquistare un fantastico Apple iPhone 13 da 128GB a un prezzo regalo. Aggiungilo al carrello con soli 634,90 euro! Si tratta di un affare imperdibile. La sua qualità nelle componentistiche e il chip A15 Bionic, riproposto tale e quale anche sul suo successore iPhone 14, lo rendono un telefono top di gamma ancora molto attuale. Ne vale la pena visto che in questo momento è un vero e proprio best buy.

iPhone 13: a questo prezzo è un best buy assoluto

Fai la scelta giusta tra qualità e risparmio. Acquista il tuo nuovo iPhone 13 128GB su eBay. Il suo display da 6,1 pollici con tecnologia Super Retina XDR ti lascerà a bocca aperta. Le immagini restituiscono colori sempre realistici e dettagli perfetti. La doppia fotocamera scatta foto spettacolari e video in 4K come se fossero film. La batteria assicura un’autonomia senza precedenti, portandoti a fine giornata anche con uso intensivo.

Acquistalo subito a soli 634,90 euro. Tra l’altro, ottima opportunità con eBay, puoi anche decidere di dividere l’importo in 3 comode rate tasso zero con un click. Ciò significa che potrai pagare il tuo acquisto da soli 211,63 euro al mese, la prima rata subito e le altre due nei mesi successivi. Ti basterà selezionare PayPal come metodo di pagamento e proseguire selezionando l’opzione disponibile “Paga in 3 Rate“.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.