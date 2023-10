iPhone 13 Pro Max ricondizionato pari al nuovo in SUPER offerta su Amazon

L’Apple iPhone 13 Pro Max da 128GB nel colore Azzurro Sierra è disponibile a un prezzo di 774,89€. Si tratta di un prodotto ricondizionato che è stato attentamente ispezionato, testato e pulito da fornitori qualificati di Amazon.

Certificato da Amazon, è in “condizioni eccellenti” e non presenta danni estetici visibili a una distanza di 30 centimetri. La batteria ha una capacità superiore all’80% rispetto a un nuovo dispositivo.

Gli accessori inclusi potrebbero non essere originali, ma sono compatibili e perfettamente funzionanti. Il prodotto viene fornito con uno strumento di rimozione SIM, un caricabatterie e un cavo di ricarica.

In caso di problemi, il prodotto è coperto da una garanzia di sostituzione o rimborso entro 1 anno dal ricevimento, ma il sigillo di impermeabilità per i telefoni ricondizionati non è garantito.

Insomma, si tratta di un’ottima possibilità per risparmiare sull’acquisto di un iPhone 13 Pro Max pari al nuovo ed entrare all’interno dell’ecosistema di prodotti e servizi di Apple ad un prezzo davvero speciale.

L’iPhone 13 Pro Max è il top di gamma di Apple, dotato di un display Super Retina XDR da 6,7 pollici con una luminosità e una risoluzione eccezionali. Al suo interno, è alimentato dal potente processore A15 Bionic, che offre prestazioni eccezionali e una lunga durata della batteria.

La fotocamera tripla posteriore con tecnologia ProRAW cattura foto e video di alta qualità, mentre il nuovo sistema di stabilizzazione delle immagini garantisce risultati più nitidi. La connettività 5G e il design resistente all’acqua completano le caratteristiche di questo smartphone di fascia alta.

