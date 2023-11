iPhone 13 Pro Max in offerta a 779€ (ricondizionato Amazon)

iPhone 13 Pro Max è uno smartphone attualissimo e rappresenta un ottimo acquisto per chi è alla ricerca di un nuovo iPhone della serie Pro Max a prezzo ridotto. Con la nuova offerta Amazon disponibile in questo momento è possibile acquistare lo smartphone al prezzo scontato di 779 euro. Si tratta di un modello ricondizionato e garantito Amazon Renewed.

Il prezzo indicato vale solo per alcune colorazioni mentre le altre costano poche decine di euro in più. Lo smartphone viene proposto in “condizioni eccellenti” e, quindi, senza danni estetici visibili da 30 centimetri e con una batteria che supera l’80% della capacità. Per accedere all’offerta basta cliccare sul box qui di sotto.

iPhone 13 Pro Max ricondizionato: l’offerta di Amazon è ottima

iPhone 13 Pro Max è un ottimo smartphone ed è dotato di un display OLED da 6,7 pollici oltre che del SoC Apple A15 Bionic. C’è poi una tripla fotocamera posteriore in grado di garantire ottime prestazioni fotografiche. Da segnalare anche il sistema operativo iOS, sempre aggiornato all’ultima versione disponibile.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare iPhone 13 Pro Max con un prezzo scontato di 779 euro. Lo smartphone è ricondizionato e garantito Amazon Renewed. Si tratta proposto con condizioni eccellenti (senza danni visibili da 30 cm e con una batteria con capacità superiore rispetto all’80% di quella originale. A questo prezzo, quindi, la promozione è da cogliere al volo.

Il prezzo vale solo per alcune colorazioni nel taglio di memoria da 128 GB. Ci sono, però, varie opzioni aggiuntive da considerare, con le altre colorazioni che costano pochi euro in più e anche la possibilità di acquistare il modello da 256 GB. Tutti i dettagli sono disponibili qu idi sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.