iPhone 13 Pro: iFixit promuove il nuovo arrivato

iPhone 13 Pro è stato sottoposto ad un teardown da parte di iFixit; grazie all'analisi condotta dagli esperti del portale, possiamo dare uno sguardo all'architettura interna del device al fine di comprenderne la struttura, apprezzarne i componenti e comprenderne il livello di riparabilità. Qualche giorno fa è stata la volta dell'iPhone 13 – non per mano di iFixit, però – e ora abbiamo l'occasione di scoprire cosa si nasconde anche sotto la scocca dell'iterazione Pro.

iPhone 13 Pro: una costruzione impeccabile, as usual

Il primo elemento che salta all'occhio una volta aperto il terminale (e l'apertura non appare poi così impossibile) è la batteria a forma di L, che per la sua forma ricorda da vicino quella che la stessa iFixit aveva trovato lo scorso anno su iPhone 12 Pro Max “La batteria ha utilizzato ogni millimetro possibile”, è riportato nella descrizione rilasciata dall'azienda, a dimostrazione di quanto Apple abbia lavorato in maniera eccellente al fine di massimizzarne le dimensioni e la capacità.

Ecco, in sintesi, cosa emerge dallo smontaggio:

Aprire lo smartphone non è impossibile, anzi;

I cavi del digitalizzatore e del display sono insieme;

Il Taptic Engine è leggermente più ingombrante di quello del 12 Pro;

L'altoparlante non è fissato sul retro del display. Buona cosa: il display è più facile da sostituire in caso di necessità. Tuttavia, diventa più difficile sostituire l'altoparlante stesso, dovendo estrarre l'intera scheda logica;

Il posizionamento delle fotocamere sul retro è lo stesso del 12 Pro. Lo spessore però, è più evidente;

La batteria a forma di L è 11,97 Wh, l'11% più grande dei 10,78 Wh dell'iPhone12 Pro. La sostituzione sembra essere facilissima.

Manca ancora il voto finale (arriverà con la pubblicazione della seconda parte), ma da questa prima analisi possiamo dedurre che la sostituzione dello schermo e della batteria non è un'impresa impossibile. Buone notizie quindi per tutti coloro che hanno acquistato lo smartphone o che intendono farlo nelle prossime settimane.

Specifiche tecniche

iPhone 13 Pro: display OLED Super Retina XDR da 6,1 pollici (2532×1170 pixel) con ProMotion con frequenze di aggiornamento adattive fino a 120 Hz, luminosità 1000 nit, luminosità fino a 1200 nit, HDR, protezione Ceramic Shield;

iPhone 13 Pro Max Display OLED Super Retina XDR da -6,7 pollici (2778×1284 pixel) con ProMotion con frequenze di aggiornamento adattive fino a 120Hz, luminosità 1000 nit, luminosità fino a 1200 nit, protezione Ceramic Shield;

Six-Core A15 (2 core ad alte prestazioni e 4 ad efficienza) Chip Bionic 5nm con architettura a 64 bit, GPU a 5 core, Neural Engine a 16 core;

Opzioni di archiviazione da 128 GB, 256 GB, 512 GB e 1 TB;

iOS 15;

Resistente all'acqua e alla polvere (IP68);

Doppia SIM (nano + eSIM);

Fotocamera grandangolare da 12 MP (f/1.5), obiettivo 7P, stabilizzazione ottica dell'immagine con spostamento del sensore, flash True Tone, registrazione video HDR con Dolby Vision a 4K 60 fps, Slo‑mo 1080p a 240 fps, 12 MP 120° Ultra Wide (f /1.8) fotocamera, obiettivo 5P, teleobiettivo da 12 MP con apertura f/2.8 con zoom ottico 3x per una gamma di zoom ottico totale 6x, ritratti in modalità notturna abilitati dallo scanner LiDAR;

Fotocamera frontale TrueDepth da 12 MP con apertura f/2.2, Retina Flash, registrazione video 4K a 60 fps, Slo‑mo 1080p a 120 fps;

Dimensioni iPhone 13 Pro: 146,7 × 71,5 × 7,65 mm; Peso: 203 grammi;

Dimensioni massime dell'iPhone 13 Pro: 160,8 × 78,1 × 7,65 mm; Peso: 238 grammi;

Fotocamera TrueDepth per riconoscimento facciale FaceID, altoparlanti stereo;

5G (sub‑6 GHz), LTE di classe Gigabit, Wi‑Fi 6 802.11ax con MIMO 2×2, Bluetooth 5.0; Chip Ultra Wideband per la consapevolezza spaziale, NFC con modalità lettore, GPS con GLONASS;

Batteria ricaricabile agli ioni di litio integrata con ricarica wireless MagSafe, ricarica rapida; fino a 22 ore (iPhone 13 Pro) / 28 ore (iPhone 13 Pro Max) di riproduzione video.

