iPhone 13 Pro: date un'occhiata al suo interno, forza!

Date un'occhiata all'interno del vostro iPhone 13 Pro con questi sfondi a raggi X realizzati da iFixit! Vi assicuriamo che il risultato è davvero notevole.

Gli sfondi di iFixit per iPhone 13 Pro sono pazzeschi

Dopo aver completato il teardown della nuova line-up di Apple, iFixit ha ora condiviso alcuni sfondi che mostrano l'interno del device a raggi X e offrono uno sguardo all'interno dell'ultima ammiraglia della mela. Questi sono sfondi molto frizzanti che fanno sì che il vostro iDevice premium sembri trasparente. Il risultato è davvero notevole.

Questi sfondi interni e a raggi X, in particolare, fanno sembrare che voi siate guardando l'interno del vostro gadget. iFixit ha regolarmente condiviso sfondi simili per iPhone negli ultimi anni, ma adesso, le immagini sono particolarmente interessanti perché potete vedere chiaramente le nuove batterie a forma di L all'interno della scocca del dispositivo. Volete un esempio? Ecco una foto che vi mostra chiaramente il risultato finale. Affascinante, vero?

Come si inseriscono?

Per applicare gli sfondi smontabili e a raggi X: andate nella pagina del sito dove ci sono le immagini, toccate uno sfondo per visualizzarlo alla massima risoluzione, quindi salvatelo nelle vostra galleria.

Aprite l'app Impostazioni, selezionate “Sfondi” e poi “Scegli un nuovo sfondo“. That's it. Avete fatto tutto, non sono necessari strumenti per questo “teardown”.

Come abbiamo spiegato pochi giorni fa, lo smontaggio completo dell'iPhone 13 di iFixit ha mostrato quali sono state le modifiche apportate dalla mela al modulo Face ID, quali gli aggiornamenti del pannello OLED e molto altro ancora. In totale, il portale ha assegna al nuovo iDevice di Apple un punteggio di riparabilità di 5 su 10, un valore in netto calo rispetto ai 6/10 che ha assegnato all'iPhone 12 Pro l'anno scorso. Ad ogni modo, potete andare sul sito Web iFixit per scaricare i nuovi sfondi.

