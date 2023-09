iPhone 13 Pro: con iPhone 15 alle porte, ha senso acquistare il top del 2021?

Può avere ancora senso iPhone 13 Pro con l’uscita imminente di iPhone 15 Pro? La domanda è ovviamente provocatoria e presuppone una risposta positiva. Il flagsip del 2021 è ancora oggi un ottimo prodotto che si adatta alle esigenze di tutti, anche degli utenti creativi o dei content creator. Su Amazon, il modello da 128 GB color grafite, in versione ricondizionata, costa solo 769,00€, spese di spedizione incluse. Non lasciatevelo sfuggire.

iPhone 13 Pro: il Best Buy del giorno

iPhone 13 Pro è stato lanciato nel settembre 2021 ed è stato accolto con entusiasmo dall’utenza per le sue numerose caratteristiche di fascia alta. Questo smartphone è alimentato dal potente chip A15 Bionic, che offre prestazioni eccezionali. La sua fotocamera tripla è in grado di scattare foto spettacolari in qualsiasi condizione di illuminazione, e il display Super Retina XDR offre colori vividi e una nitidezza impressionante.

Anche se non sarà il modello più recente sul mercato, il suo SoC Apple Bionic A15 è ancora in grado di gestire agevolmente le applicazioni più esigenti e assicurare un’esperienza utente fluida. Le lenti rimangono eccellenti per la maggior parte degli utilizzi e producono foto di alta qualità. Consentono la registrazione di clip in ProRES e gli scatti in ProRAW. L’azienda poi, continua a supportare questi dispositivi con aggiornamenti software per diversi anni. Ciò significa che riceverete nuove funzionalità e correzioni di sicurezza anche dopo parecchio tempo dall’uscita sul mercato.

Una delle opzioni più interessanti per ottenere un iPhone 13 Pro nel 2023 è pensare di prenderlo “ricondizionato”. Il device è stato riportato alle condizioni di fabbrica, è stato sottoposto a controlli rigorosi e viene venduto a un prezzo notevolmente inferiore rispetto ad un gadget nuovo. Su Amazon, la versione color grafite con 128 GB di memoria interna costa solo 769,00€, spese di spedizione incluse: non lasciatevelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.