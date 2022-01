iPhone 13 Pro batte Galaxy S21 Ultra: in che modo?

iPhone 13 Pro batte Galaxy S21 Ultra e molti altri device nel nuovo test della batteria condotto da DxOMark: ha ottenuto un punteggio di 76.

iPhone 13 Pro: un batteryphone incredible

In un nuovo test della batteria condiviso da DxOMark due giorni fa, si nota che l'iPhone 13 Pro ha ottenuto un punteggio di 76, battendo Motorola Edge 20 Pro, Galaxy S21 Ultra e OnePlus 9 Pro, tutti device aventi batterie molto più grandi. Tuttavia, non è ancora riuscito a battere l'iPhone 13 Pro Max, che attualmente è al terzo posto nelle classifiche della batteria del portale con un punteggio di 89.

Il telefono, con la sua batteria da 3.095 mAh, è riuscito a raggiungere più di 2 giorni di “autonomia” con un uso moderato. L'autonomia che l'ente francese intende fa riferimento ad una gamma completa di test per misurare la durata della batteria in tutti i tipi di scenari di vita reale.

Un altro test è stato “in movimento” che misura la durata della cella energetica durante il viaggio. Ha molto senso dedicare un test all'utilizzo durante i viaggi quotidiani poiché ci sono molteplici richieste extra che consumano la durata della batteria, come la segnalazione continua associata alla selezione della rete del cellulare. In questo, l'iPhone 13 Pro ha mostrato “prestazioni migliori della media rispetto ai dispositivi Ultra-Premium”.

Per quanto riguarda la ricarica, il flagship della mela ha bisogno di 1 ora e 34 minuti per arrivare al 100% mostrato sull'indicatore del livello della batteria, ma altri 9 minuti per caricare completamente la sua batteria da 3095 mAh. Per l'80% invece, ci vogliono solo 49 minuti.

Ma è l'efficienza dove l'iPhone 13 Pro Max brilla davvero, con la sua batteria che mostra un basso consumo in quasi tutti i casi d'uso. In effetti, il consumo è così ben gestito che il telefono ha la corrente di scarica più bassa per lo streaming video WiFi e la riproduzione video nell'intero database di DxOMark.

