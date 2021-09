Una nuova fuga di notizie emersa all'ultimo minuto suggerisce che l'iPhone 13 potrebbe avere un'opzione da 1TB di memoria interna disponibile per l'acquisto. Non di meno, ci dovrebbe anche essere un drastico taglio sul prezzo delle AirPods Pro attuali.

iPhone 13 Pro e Pro Max con 1TB di storage: una variante super premium

Domani l'OEM di Cupertino toglierà i veli ai nuovi iPhone 13; l'azienda promette molto più di qualche aggiornamento. Stando a quanto si evince da un recente rumor trapelato online, una delle modifiche più rilevanti riguarderà le opzioni di archiviazione disponibili. Come riportato da 9to5Mac, il noto analista Ming-Chi Kuo ha affermato che iPhone 13 Pro e Pro Max saranno disponibili con un massimo di 1TB di spazio di archiviazione, oltre alle classiche iterazioni da 128 GB, 256 GB e 512 GB. Anche se questo modello potrebbe essere alquanto costoso, potrebbe essere interessante per coloro che utilizzano il telefono come un cameraphone (pensiamo a vlogger, youtubers e videomaker).

E le versioni standard?

Kuo ritiene anche che il modello standarda da 6,1 pollici e da 5,4 pollici avranno un taglio base di 128 GB. Addio dunque alla versione da “soli” 64 GB di storage. Non dimeno, gli utenti dovrebbe anche vedere anche l'opzione da 512 GB.

AirPods Pro più economiche?

Tuttavia, potrebbero esserci altri modi per risparmiare denaro. L'analista ha anche suggerito che le AirPods Pro rimarranno in commercio. Dovrebbero essere presenti in listino insieme alle AirPods 3 di terza generazione. Queste verranno svelate, molto probabilmente, nel corso del keynote di domani.

Vedremo anche le nuove AirPods 3?

Inoltre la compagnia di Tim Cook potrebbe vendere i nuovi TWS ad un prezzo più alto della variante standard attuale, ma non ci sarebbe poi molto divario tra queste e il modello Pro del 2019. C'è ancora molta confusione su questo tema; vi invitiamo a prendere il tutto con “un pizzico di sale”.

Se i rumors dovessero risultate accurati e veritieri, i nuovi auricolari True Wireless Stereo della mela assomiglieranno alla variante Pro ma saranno prive dei gommini in-ear. Non di meno, supporteranno l'audio spaziale, ma non includeranno la cancellazione attiva del rumore.

Come vedete, le domande sono parecchie; le risposte le avremo soltant durante l'evento di lancio di Apple di domani martedì 14 settembre. Siete pronti?

