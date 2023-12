iPhone 13 Pro (256 GB) ricondizionato costa POCHISSIMO oggi, ma vale ancora la pena nel 2023?

State pensando di comprare un nuovo melafonino ma non volete spendere troppo? Oggi abbiamo una proposta incredibile da farvi, presente su Amazon, com’è ovvio che sia. Il meraviglioso iPhone 13 Pro, nella sua iterazione color “grigio siderale” e con 256 GB di memoria interna, ricondizionato ma in condizioni eccellenti (pari al nuovo) costa solo 732,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Viene spedito da un negozio terzo, a proposito, ma trovandosi sulla piattaforma di e-commerce americano, godrà comunque dei soliti vantaggi che conosciamo a memoria.

Il dispositivo di fascia alta di casa Apple è giunto sul mercato due anni or sono ma è ancora una valida soluzione, a nostro avviso. Scopriamo perché noi vi consigliamo di prenderlo adesso. Essendo un ricondizionato comunque, farete del bene al pianeta contribuendo al ricircolo dei gadget tech usati e vi porterete a casa un prodotto sanificato, rimesso a nuovo e con una batteria generosa al suo interno.

iPhone 13 Pro: ecco perché comprarlo

Andiamo con ordine: iPhone 13 Pro è alimentato dal potente chip Apple A15 Bionic, così potrete avere sempre prestazioni fluide e veloci in ogni situazione. Con la sua intelligenza artificiale integrata, questo device è in grado di adattarsi alle vostre esigenze e offrire così un’esperienza utente senza paragoni, ottimo anche con le applicazioni più impegnative o con l’elaborazione dei video in 4K.

Posteriormente troviamo un comparto fotografico composto da tre ottiche da 12 Megapixel ciascuna che catturano immagini superlative in ogni contesto. Grazie alla tecnologia ProRAW e ProRes video, i fotografi e i videomaker potranno contare su un prodotto flessibile in grado di essere utilizzato anche per scopi professionali. Citiamo anche l’ottima selfiecam anteriore TrueDepth da 12 MP con una qualità eccellente per selfie e videochiamate.

Lo schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici di questo 13 Pro garantisce colori vividi, un contrasto elevato e una luminosità senza eguali. C’è perfino la tecnologia ProMotion. Il frame è in acciaio inossidabile e troviamo un vetro Ceramic Shield; non manca poi il supporto per la certificazione IP68 contro acqua e polvere. A soli 732,00€ non potete lasciarvi sfuggire questo gioiello che, dopo due anni, continua ad essere una soluzione perfetta per chi vuole il top ma non desidera spendere troppo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.