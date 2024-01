iPhone 13 Pro (128 GB) ricondizionato: PREZZO SUPER, pochi pezzi, correte

Sei alla ricerca di un nuovo melafonino di punta di casa Apple ma non vuoi spendere troppo? Abbiamo la soluzione perfetta per te che ti renderà felice; ti potrai portare a casa un dispositivo potente e all’avanguardia senza dover spendere una fortuna. Ovviamente ci riferiamo all’iPhone 13 Pro che, nella sua iterazione ricondizionata (ma in condizioni eccellenti) potrebbe essere la soluzione ideale per le tue esigenze.

Nonostante il passare degli anni, questo dispositivo di alta gamma continua a offrire prestazioni eccellenti e una serie di funzionalità premium che ci permettono di consigliarlo ancora oggi, ad inizio 2024. Con un prezzo speciale di soli 627,00€ su Amazon, questa offerta è un’opportunità da prendere al volo; il modello in questione ha 128 GB di memoria interna ed è in colorazione azzurro sierra.

iPhone 13 Pro: ecco perché comprarlo

L’iPhone 13 Pro è alimentato dal potente chip A15 Bionic, un SoC che assicura una velocità di elaborazione eccezionale e una fluidità senza rivali nelle operazioni quotidiane e nei task più impegnativi. Anche se uscito qualche anno fa, il suo hardware di alta qualità lo rende ancora un device versatile ancora attualissimo, capace di reggere il confronto con i dispositivi più recenti. La main camera di questo telefono è un punto forte che continua della sua dotazione hardware. Con un sistema composto da tre sensori, potrai catturare immagini nitide e dettagliate in ogni situazione, anche in 4K HDR Dolby Vision. La tecnologia ProRAW e ProRes video aggiunge un livello professionale alla tua esperienza creativa, offrendoti un controllo completo sulla qualità delle tue immagini.

Lo schermo Super Retina XDR è una gioia per gli occhi; dispone di una luminosità intensa, colori accurati e un contrasto elevato, e con la tecnologia ProMotion il software regolerà automaticamente la frequenza di aggiornamento del pannello. Con 128 GB avrai abbastanza spazio per conservare i tuoi ricordi più preziosi senza preoccuparti della memoria piena.

L’acquisto di un iPhone 13 Pro ricondizionato come nuovo su Amazon è una scelta saggia. Questi dispositivi vengono attentamente controllati e ripristinati per garantire le migliori condizioni possibili. Inoltre, risparmierai moltissimo rispetto al costo originale e farai quindi un investimento intelligente senza rinunciare alla qualità. A soli 627,00€ non puoi lasciartelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.