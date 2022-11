iPhone 13, prezzo RIDICOLO su eBay per il super smartphone

Hai sempre avuto il pallino degli iPhone ma non hai mai trovato l’occasione giusta per acquistarne uno? Questa offerta di eBay ti dà finalmente la possibilità di mettere le mani sull’ottimo iPhone 13 al prezzo più conveniente di tutto il web. Ad appena 799€, infatti, il top di gamma del colosso hi-tech è pronto per regalarti tantissime soddisfazioni spendendo davvero poco – ricorda anche che con PayPal puoi pagarlo in tre comode rate senza interessi e senza busta paga.

Come tutti gli smartphone Apple, anche l’iPhone 13 è realizzato con materiali di altissimo livello che gli conferiscono un design unico e dal forte sapore premium.

Lo straordinario iPhone 13 è in offerta su eBay: non fartelo scappare

Frontalmente trova posto un display Super Retina XDR da 6.1 pollici ad altissima risoluzione e con una perfetta calibrazione dei colori e della luminosità, mentre nell’iconico notch è presente una fotocamera selfie ad alte prestazioni per foto e video sempre eccellenti.

Sotto il cofano non può che esserci il potentissimo processore A15 Bionic di Apple, un SoC non solo capace di avviare in un istante tutte le app di cui hai bisogno ma anche assicurarti estrema reattività di iOS in ogni momento della giornata. Inoltre, come se non bastasse, l’iPhone 13 monta anche sistema a doppia fotocamera posteriore da 12 MP (grandangolo e ultra grandangolo) per fotografie sempre ad altissima risoluzione e video a qualità cinematografica per rivivere i momenti più belli senza perdita di dettagli.

Solo su eBay hai la possibilità di acquistare il super smartphone top di gamma di Apple al prezzo più conveniente di tutto il web, ma solo se lo metti subito nel carrello. Ricorda, infine, che se lo acquisti tramite PayPal puoi anche scegliere di pagarlo in tre comode rate senza interessi e senza busta paga.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.