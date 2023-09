iPhone 13: prezzo CROLLATO dopo l'uscita di iPhone 15, compralo ADESSO

Da pochissimi giorni Apple ha presentato i nuovi smartphone della linea iPhone 15 per il mercato internazionale. Oggi però, vogliamo consigliarti uno dei modelli più venduti di questi ultimi anni. Stiamo parlando dell’iPhone 13 che, sebbene sia uscito nel 2021, rappresenta ancora oggi una soluzione degna di nota, soprattutto perché costa solo 719,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse. Non lasciartelo sfuggire; a questa cifra è un super best buy senza paragoni. Il modello che ti proponiamo è in colorazione Galassia e presenta 128 GB di storage interni.

iPhone 13: perché acquistarlo oggi?

Partiamo dalla base: iPhone 13 è equipaggiato con il potente chip A15 Bionic, che comprende una CPU che offre prestazioni incredibilmente veloci e una GPU che è in grado di fornire una grafica di alta qualità e un’efficienza energetica eccezionale. Anche se è uscito l’iPhone 15, questo modello è ancora un dispositivo di fascia alta che supera molte alternative sul mercato.

La fotocamera è ancora una delle migliori sul mercato. Con il sistema a doppia lente posteriore da 12 MP potrai catturare foto e video di alta qualità in qualsiasi situazione di luce. Le funzioni avanzate come la modalità notturna e la stabilizzazione dell’immagine renderanno ogni scatto un capolavoro e in più sarai in grado di girare video di qualità cinematografica con la Cinema Mode.

Il design dell’iPhone 13 è senza tempo: vanta una scocca in vetro e alluminio resistente che è sia esteticamente gradevole ma è anche molto robusta. È resistente all’acqua e alla polvere con certificazione IP68, quindi potrai stare tranquillo anche in situazioni avverse. Il display è protetto poi dal Ceramic Shield di ultima generazione.

Con un prezzo di soli 719,00€, questo meraviglioso dispositivo secondo noi è il miglior device di Apple che tu possa comprare oggi su Amazon; le spese di spedizione sono comprese nel prezzo e la consegna sarà celere e immediata, oltre che gratuita e garantita.

