iPhone 13: previsto un periodo NERO per le vacanze

Ieri, gli analisti di JPMorgan Chase hanno abbassato le previsioni di vendita di iPhone 13 di Apple per le principali festività natalizie. La ragione principale di questa riduzione è la carenza globale di chip e la chiusura delle fabbriche asiatiche.

iPhone 13: fornitura limitata per le vacanze

Gli analisti di JPMorgan Chase riducono le previsioni di vendita di iPhone 13 per il primo trimestre dell'anno fiscale 2022. Per chi non lo sapesse, questi tre mesi si riferiscono in realtà al quarto trimestre del 2021. La previsione degli esperti prevede un guadagno per Apple di 63 miliardi di dollari, con un calo di quasi il 4% su base annua.

L'analista Samik Chatterjee prevede che le vendite di iPhone 13 nel secondo trimestre fiscale raggiungeranno la quota di 58 milioni di unità. Questo è un dato superiore alla previsione iniziale di 55 milioni di unità.

Inoltre, stima che la serie iPhone 13 possa portare entrate per 46 miliardi di dollari. Questo è leggermente superiore ai 41 miliardi di dollari previsti dagli analisti di Wall Street. La scorsa settimana, il broker di Wall Street, Needham, ha affermato che le spedizioni totali dei nuovi melafonini di Apple nel primo trimestre fiscale dovrebbero raggiungere gli 80 milioni. Sostiene inoltre che i problemi della catena di approvvigionamento, compresa la carenza di chip, causeranno una riduzione di 10 milioni di unità.

L'agenzia di analisi dei dati, Refinitiv IBES, afferma che Apple venderà 79,4 milioni di unità nel primo trimestre fiscale dell'anno fiscale 2022. Inoltre, la società venderà anche 45 milioni di unità nel secondo trimestre fiscale. L'OEM di Tim Cook ha un enorme potere d'acquisto e accordi a lungo termine con i fornitori di chip. Finora, TSMC & Co. hanno protetto Apple dall'effetto della carenza di chip ma guardando alla tendenza attuale, sembra che perfino Cupertino stia risentendo della crisi.

La scorsa settimana è stato riportato dai media che, a causa della carenza di fornitura globale di chip, Apple potrebbe ridurre la produzione di iPhone 13 fino a 10 milioni di unità. Gli analisti affermano che i consumatori che desiderano acquistare un nuovo prodotto devono sopportare il tempo di attesa più lungo degli ultimi anni. Tuttavia, i fornitori hanno negato il rapporto sul taglio della produzione.

Chatterjee ha dichiarato:

Rispetto alle aspettative più basse degli investitori, continuiamo a vedere una forte domanda dei consumatori per iPhone 13 e iPhone SE 5G come catalizzatore, nonostante il ritardo nel soddisfare queste richieste a causa dei vincoli di offerta. Ma non c'è nessun cambiamento di scala.

