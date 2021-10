Apple: cosa sta succedendo con i nuovi iPhone 13?

Ieri è stato riferito che a causa della carenza di chip, Apple potrebbe ridurre di 10 milioni di unità il suo obiettivo di produzione stimato per la serie iPhone 13 nel 2021.

Apple: la produzione dei melafonini è a rischio per il 2021

Secondo l'analista di Bank of America, Wamsi Mohan, il taglio della produzione della gamma 2021 potrebbe portare a vendite inferiori alle attese dei nuovi telefoni cellulari di Apple nel quarto trimestre di quest'anno. Mohan ha anche dato un rating neutrale al titolo Apple. Si osserva anche che il prezzo delle azioni Apple è sceso dello 0,6%, con un calo di oltre il 10% rispetto al prezzo delle azioni più alto fissato a settembre di quest'anno.

Inoltre, i possibili obiettivi legati al taglio della produzione di Apple hanno anche influenzato i prezzi delle azioni dei fornitori di apparecchiature Apple come Skylink, STMicroelectronics e Japan Display. Oltre ai chip della serie A, anche altri SoC richiesti sulla serie iPhone 13 devono affrontare alcune sfide. Secondo diverse fonti, produttori come Broadcom e Texas Instruments non sono stati in grado di fornire componenti sufficienti. Questo è il motivo principale per l'adeguamento della capacità produttiva di Apple.

Il primo è il più grande fornitore di Apple di moduli di ricarica wireless e front-end. Allo stesso modo, Texas Instruments fornisce chip di gestione dell'alimentazione, ripetitori e altri componenti.

Vale la pena notare che, oltre a risentire della carenza di chip, i tempi di consegna dei nuovi melafonini sono stati allungati perché il governo vietnamita ha revocato le misure anti-pandemia a Ho Chi Minh e zone limitrofe.

Secondo i rapporti, dal 1° ottobre un gran numero di lavoratori è fuggito dalla zona industriale meridionale. Si dice che non meno di 2 milioni di operai in Vietnam hanno lasciato (o stanno lasciando) la fabbrica. La carenza di manodopera potrebbe esacerbare ulteriormente la crisi nelle fabbriche vietnamite e persino nella catena di approvvigionamento globale.

Le migliori offerte di oggi per Apple iPhone 13 : tutti i prezzi