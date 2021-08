Il noto analista Ming-Chi Kuo è tornato con un'altra indiscrezione e racconta una notizia insolita sulla prossima linea di iPhone 13.

iPhone 13: non servirà il 4G o 5G

Secondo quanto emerso, i nuovi telefoni di Apple saranno dotati di connettività di comunicazione satellitare in orbita terrestre bassa (LEO) tramite modem Qualcomm X60 personalizzati. Questi chip, in buona sostanza, permetteranno agli utenti di effettuare chiamate, inviare messaggi e ottenere servizi Internet in aree senza copertura cellulare, quindi senza la necessità di una connessione cellulare 4G o 5G.

Kuo spiega inoltre che gli operatori di rete dovranno collaborare con fornitori di comunicazioni satellitari come Globalstar per indirizzare gli iPhone alla loro rete satellitare LEO. Globalstar ha anche la sua banda di frequenza n53 che sarà supportata dal prossimo modem X65 5G di Qualcomm (i processore che, stando alle indiscrezioni, adotteranno altri OEM dal 2022, sempre per implementare le funzioni di comunicazione satellitare).

Nelle sue dichiarazioni, Kuo ha aggiunto che la comunicazione satellitare LEO è una tecnologia paragonabile al mmWave 5G, in termini di impatto sul settore delle reti e che Apple potrebbe sfruttare entrambe le tecnologie. L'analista ritiene che il colosso di Cupertino è “ottimista sull'andamento delle comunicazioni satellitari e da qualche tempo istituito un team specifico per la ricerca e lo sviluppo delle tecnologie ad essa collegate“.

Si ritiene che big G abbia in programma di portare le comunicazioni satellitari LEO su più dispositivi in ​​futuro, con l'obiettivo di “fornire esperienze innovative”: queste possono includere, secondo Kuo, il dispositivo di visualizzazione della realtà mista montato sulla testa, il veicolo elettrico e altri accessori IoT.

Apple

Smartphone