iPhone 13: ora costa ancora meno, fallo tuo a soli 729€

Se siete alla ricerca di un nuovo melafonino ma non volete spendere troppo, oggi vi consigliamo l’ottimo iPhone 13 di Apple che ha un prezzo scontatissimo di soli 729,00€ e le spese di spedizione saranno incluse nel costo dell’articolo. Inoltre, vi ricordiamo che avrete accesso al reso gratuito entro un mese dall’acquisto grazie al noto portale di e-commerce americano, ma non finisce qui.

C’è la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con il sistema interno al sito o in micropagamenti su base mensile con il servizio esterno di CreditLine di Cofidis. Dulcis in fundo, con Apple avrete un anno di garanzia, valido in tutti gli Apple Store del mondo, mentre con Amazon avrete diritto a due anni con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. Fate presto, dunque, se siete interessati: il modello in questione vanta 128 GB di memoria interna ed è disponibile in azzurro.

iPhone 13: a 729€ non puoi lasciartelo sfuggire

Con un prezzo così basso infatti, lui diventa il best buy del giorno: pensate che Amazon vi darà la possibilità di riceverlo gratuitamente presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato in 24 o 48 ore e, allo stesso modo, potrete anche scegliere di farvi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano.

Questo smartphone di Apple è un vero flagship senza compromessi: ha uno schermo OLED Retina da 6,1 pollici super risoluto, con cornici contenute e notch di piccole dimensioni. Sotto la scocca dispone del processore Apple Bionic A15 con modem 5G integrato per navigare alla velocità della luce e c’è una batteria che dura un giorno con un utilizzo intenso con una singola carica e si ricarica in un lampo con la fast charge via cavo. Cosa aspettate? Con soli 729,00€ non potete lasciarvi sfuggire iPhone 13: il modello da 128 GB azzurro è disponibile su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.