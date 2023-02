iPhone 13: ora al PREZZO GIUSTO su Amazon (anche in 12 rate)

Continuano le offerte Amazon destinate alla gamma iPhone: tra le proposte di oggi c’è un’ottima offerta dedicata ad iPhone 13 128 GB, disponibile al prezzo scontato di 865 euro in alcune colorazioni e con consegna immediata. Da notare, inoltre, che, per gli account Amazon abilitati al pagamento rateale, c’è la possibilità di acquisto in 12 rate mensili da 72 euro, senza interessi e costi aggiuntivi. Considerando le specifiche molto simili, iPhone 13 può rappresentare un’alternativa molto interessante al più recente iPhone 14.

L’offerta è disponibile dal link qui di sotto:

iPhone 13: ora ad un ottimo prezzo su Amazon

iPhone 13 non ha bisogno di presentazioni. Si tratta di uno degli smartphone più venduti ed apprezzati del 2022 che continua a rappresentare un riferimento del mercato. Il modello può contare su di un display da 6,1 pollici con pannello OLED Super Retina XDR oltre al processore Apple A15 Bionic. Ci sono anche due fotocamere posteriori e l’immancabile Face ID per il riconoscimento e lo sblocco. Immancabile è, naturalmente, iOS, vero e proprio punto di forza del sistema.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare iPhone 13 al prezzo scontato di 865 euro. A disposizione degli utenti ci sono alcune colorazioni tra cui scegliere. Da notare che l’offerta riguarda il modello da 128 GB mentre per chi vuole il taglio da 256 GB sarà necessario aggiungere 150 euro. Per il pagamento è possibile sfruttare l’acquisto in 12 rate mensili da 72 euro, senza interessi e costi aggiuntivi. L’offerta Amazon dedicata ad iPhone 13 è disponibile al link qui di sotto:

