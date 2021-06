Lo so, con l'arrivo di iOS 15, la voglia di conoscere i nuovi iPhone 13 è sempre più grande. La mela morsicata ha certamente in serbo grandi sorprese per i suoi fan (e non solo), ma ancora non c'è niente di ufficiale. Aspettando settembre, dare un'occhiata ai vari video concept, che mostrano come potrebbero essere i dispositivi in arrivo, è certamente interessante. L'ultima clip riporta una versione standard dei device del 2021 che è particolarmente allettante: lo stile si mantiene industrial, ma le novità ci saranno.

iPhone 13: il dettagliato video concept

Queste clip, com'è noto, sono solitamente girate basandosi su leak e indiscrezioni che ruotano intorno a smartphone non ancora ufficiali. C'è quindi da prendere con le pinze anche il contenuto di questa clip, am non è affatto da escludere che il design di iPhone 13 possa effettivamente essere questo.

A mio avviso, se lo stile industrial venisse mantenuto, con un notch più piccolo sul frontale, il mix sarebbe davvero perfetto. È tutto ancora da verificare, intanto puoi goderti una clip sensazionale, che rende iPhone 13 un po' più vicino.

