iPhone 13 mini, il SUPER smartphone PREMIUM a prezzo shock (eBay)

Inutile girarci attorno: l’iPhone 13 mini in offerta su eBay è la tua occasione d’oro per mettere le mani su uno tra i migliori smartphone di fascia premium degli ultimi tempi. Ad appena 699€, infatti, il melafonino di punta è pronto a sorprenderti fin da subito con il suo epico design e una esperienza di utilizzo eccellente.

Realizzato in materiali dal forte sapore premium che vedono il mescolarsi di alluminio e vetro ad alta resistenza, l’iPhone 13 mini di Apple monta uno straordinario pannello Super Retina XDR da 5.4 pollici ad altissima risoluzione.

Offertona eBay per l’ottimo smartphone iPhone 13 mini: affare d’oro

Il tutto è animato da un potentissimo processore A15 Bionic capace di avviare in un istante tutte le applicazioni di cui hai bisogno e assicurarti sempre reattività e fluidità di iOS, mentre posteriormente trova posto una fotocamera doppia da 12 MP per foto ad altissima risoluzione e video sempre a qualità cinematografica.

Robusto, leggero, compatto e con specifiche di altissimo livello, l’iPhone 13 mini è anche munito di connettività 5G per darti modo di navigare ad altissima velocità.

Cosa stai aspettando? A questo prezzo l’ottimo smartphone di Apple è quasi regalato: mettilo subito nel carrello per riceverlo a casa in pochissimo tempo con tanto di spedizione gratuite. Inoltre, ricorda che se lo acquisti tramite PayPal hai anche la possibilità di pagarlo comodamente in tre rate senza interessi e senza busta paga.

