iPhone 13 mini: il COMPATTO per eccellenza ad un prezzo TOP

iPhone 13 mini è lo smartphone di Apple compatto per eccellenza; ha uno schermo di soli 5,4 pollici OLED ed una dimensione estremamente contenta. È leggero ed è perfetto per il quotidiano visto che è un gadget assolutamente delizioso che sta benissimo anche nel taschino dei jeans. Pesa meno di 130 grammi e spesso ed è unico nel suo genere. Oggi lo portate a casa con un prezzo meraviglioso, scontato del 7% rispetto al costo di listino. Solo 779,99€ al posto di 839,00€ e le spese di spedizione sono gratuite e incluse nel prezzo del prodotto.

La consegna è sempre celere e Amazon vi dona due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. C’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e volendo avrete anche la possibilità di dilazionare il pagamento del dispositivo in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al portale.

iPhone 13 mini: è uno smartphone adorabile

iPhone 13 mini è un prodotto identico alla controparte da 6,1 pollici; lo schermo è un pannello OLED da 5,4 pollici Retina XDR, il frame è in alluminio e il retro è in vetro con Ceramic Shield con supporto MagSafe e wireless charging. Sotto la scocca c’è il processore Apple Bionic A13 con modem 5G che assicura performance uniche nel suo genere. È perfetto nel gioco, ma anche nell’uso quotidiano. Anche le lenti sono fantastiche e girano video in 4K HDR, in Cinema Mode, le fotografie sono pazzesche anche al buio.

Questo smartphone è un vero gioiello, l’autonomia è ottima e assicura un giorno di uso medio-intenso ma la ricarica è super veloce. Fate presto perché a questo prezzo potrebbe terminare l’offerta da un momento all’altro. A 779,99€ è un gadget unico; ci sono 128 GB di memoria interna e la colorazione in sconto è quella Green.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.