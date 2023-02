iPhone 13 Mini: ERRORE di PREZZO su eBay

Se sei stanco degli smartphone dal display grande, ma vuoi la stessa tecnologia in un display più ridotto allora devi scegliere Apple iPhone 13 Mini. Tra l’altro in questo preciso momento lo trovi in super offerta su eBay. Forse in errore di prezzo lo acquisti a soli 669 euro, anziché 839 euro.

In pratica stai risparmiando esattamente 170 euro. La consegna gratuita è un ulteriore vantaggio incluso da questo colosso dello shopping online. In più puoi anche decidere di pagarlo in comode rate a tasso zero, una vera e propria manna dal cielo per questo ordine.

Infatti, scegliendo PayPal come metodo di pagamento dividerai l’importo in 3 tranche senza interessi da soli 223 euro al mese. La prima la paghi subito, le altre i due mesi successivi. Niente male vero? Ma devi sbrigarti perché a questo prezzo sta letteralmente andando a ruba.

iPhone 13 Mini: il piccolo di casa Apple è grande nelle prestazioni

Piccole dimensioni, grande prestazioni. Così possiamo sintetizzare Apple iPhone 13 Mini che, con il suo display da 5,4 pollici, lo porti sempre con te senza accorgertene e quando lo usi non noti nessuna differenza dal suo fratello più grande. Infatti la tecnologia è la stessa.

Il display Super Retina XDR offre immagini sempre ricche di dettagli e colori accesi. La doppia fotocamera garantisce scatti perfetti e video ad altissima definizione in qualsiasi condizione di luce ambientale, anche la notte. La batteria assicura un utilizzo per tutta la giornata e oltre. Il chip A15 Bionic è ultra potente.

Acquistalo subito a soli 669 euro, anziché 839 euro. Ricordati che con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

