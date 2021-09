Anche quest'anno Apple ha scelto di annunciare ben 4 iPhone, oltre al modello standard e alle varianti Pro e Pro Max, è presente anche il piccolo iPhone 13 Mini. Tanta sostanza in un dispositivo compatto e leggero, ideale per gli utenti meno avvezzi agli smartphone con display da oltre 6 pollici.

Le vendite “deludenti” del 12 Mini sembravano aver convinto la società di Cupertino ad abbandonare l'idea di un nuovo modello compatto, ma così non è stato. Il design di iPhone 13 Mini è del tutto sovrapponibile a quello di iPhone 13 standard, la differenza sta soltanto nella dimensione del display, rispettivamente da 5.4″ e 6.1″. Nulla di diverso rispetto allo scorso anno, insomma.

Con iPhone 13 e 13 Mini Apple propone un design molto simile ai modelli dello scorso anno, le differenze più evidenti riguardano il posizionamento diagonale delle fotocamere posteriori e le dimensioni del notch anteriore. Quest'ultimo adesso è più compatto del 20% ed occupa una minor porzione di display, include i sensori per il riconoscimento facciale FaceID e la fotocamera Face Time anteriore.

Anche sigli iPhone del 2021 è presente il MagSafe, che consente di ricaricare lo smartphone tramite accessori che si connettono magneticamente al retro del dispositivo.

I nuovi iPhone montano un display Super Retina XDR di qualità eccelsa, un pannello OLED più luminoso rispetto allo scorso anno.

Così come per l'intera line-up, anche iPhone 13 Mini monta l'ultimo SoC A15 Bionic, il produttore dichiara un incremento di prestazioni e un consumo energetico inferiore rispetto al precedente A14.

Le fotocamere posteriori di iPhone 13 Mini sono 2, un'ottica principale con apertura f/1.6 e una ultra-grandangolare f/2.4, entrambe da 12MP con Sensor Shift Image Stabilization e Cinematic Mode.

Il prezzo di iPhone 13 Mini parte da 699$ per la versione da 128GB, non è più presente una variante da 64GB. Non mancano le varianti da 256GB e 512GB.

