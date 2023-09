iPhone 13 mini: è lui l'iPhone da comprare oggi?

Ieri Apple ha presentato i nuovi iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro e 15 Pro Max. Parliamo di smartphone incredibili, potentissimi, alimentati da processori di fascia alta (Apple Bionic A16 e A17 Pro), con la porta USB Type-C, una scocca in titanio e un tasto azione programmabile (per i modelli più costosi). Tuttavia, con l’arrivo dei nuovi prodotti, qualche vecchio melafonino è stato tolto dal listino ufficiale. Oltre ai terminali “Pro” del 2022, non troviamo più disponibile iPhone 12 e l’ottimo iPhone 13 mini che, nella sua iterazione da 128 GB in colorazione midnight, costa solo 780,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse. Sul sito di Apple non è disponibile ma se lo comprerete dal noto portale di e-commerce americano avrete in omaggio anche le spese di spedizione; in poche parole, non dovrete sborsare un singolo centesimo per portarvelo a casa.

iPhone 13 mini da Amazon: tanti vantaggi per il compatto più amato

Come detto in più occasioni, iPhone 13 mini era ed è un dispositivo compatto, tascabile, con dimensioni contenute e con un display OLED Retina da 5,4 pollici, con cornici sottili e notch di piccole dimensioni. Dispone di un processore Apple Bionic A15, lo stesso chip che ritroviamo in iPhone 14, iPad mini (2021) e non solo.- È coadiuvato da un ottimo modem 5G per la connettività del futuro, presenta due sensori da 12 Megapixel ciascuno che girano video in 4K HDR Dolby Vision e scatta foto assurde anche al buio.

Acquistandolo da Amazon avrete diritto al reso gratuito entro u mese dall’acquisto, potrete dilazionare l’importo del telefono in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito (per gli account abilitati) e, avrete accesso a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata. A soli 780,00€ questo iPhone 13 mini da 128 GB è il telefono perfetto da acquistare oggi su Amazon; non lasciatevelo sfuggire. È ideale per chi non ama i cosiddetti “padelloni”; costa poco ma offre tanto.

