iPhone 13 mini è lo smartphone compatto più versatile del momento (-5%)

Se amate ancora i telefoni compatti, sappiate che ce ne sono davvero pochi in circolazione. Uno fra questi però è sicuramente iPhone 13 mini, il top di gamma con schermo da 5,4 pollici che Apple ha rilasciato in commercio lo scorso anno. Oggi è in sconto su Amazon nella colorazione verde e con memoria da 128 GB a soli 799,99€ al posto di 839,00€. Capite bene che si risparmia il 5% sul prezzo di listino e le spese di spedizione sono gratuite e incluse nel prezzo del device. Fra le altre cose, riportiamo che altre colorazioni sono in sconto e vi conviene approfittarne se siete interessati.

iPhone 13 mini: perché acquistarlo da Amazon?

Lo smartphone è un vero gioiello tascabile; è uno dei pochi dispositivi che pesa meno di 140 grammi ma è comunque un top di gamma. Le dimensioni contenute ve lo faranno amare: è piccolo, carino, ben fatto, costruito con materiali di cura. Di fatto è identico ad iPhone 13, ma in formato “mini”.

Lo schermo è comunque di prim’ordine, grazie alla tecnologia Retina XDR OLED. Il frame è fatto interamente in alluminio riciclato e la back cover invece, in vetro lucido con supporto alla ricarica MagSafe e alla wireless charging. Ci sono due ottime fotocamere sulla back cover che consentono la registrazione di video in 4K HDR, ma non solo. Anche le immagini prodotte saranno di pregio, sia al giorno che di notte.

Comprarlo da Amazon vi darà accesso ad una doppia garanzia; da un lato quella di Apple per un anno, dall’altro quella del sito stesso con due anni di supporto tecnico, attivo tutti i giorni, via chat o via telefono. Non di meno, avrete diritto al reso gratuito fino al 31 gennaio 2023 e alla possibilità di dilazionare l’importo del telefono in comode rate con Cofidis. A 799,99€ non potete lasciarvelo sfuggire: se amate i compatti, lui è la scelta migliore.

