iPhone 13 mini: amate i compatti? Lui è PERFETTO ed è anche in sconto (-7%)

C’è poco da fare; da diverso tempo oramai, i “padelloni” gestiscono il mercato. Tutti impazziscono per gli smartphone di grandi dimensioni e dei compatti sembra non importare quasi a nessuno. C’è una grande fetta di utenti, tuttavia, che li apprezza particolarmente. I prodotti piccoli sono quelli più pratici da portare in giro, leggeri, versatili, con features di medio o alto rilievo ma che hanno dalla loro, un peso contenuto e una maneggevolezza senza pari.

Uno dei gadget più richiesti in questo senso è proprio iPhone 13 mini, l’ultimo flagship da 5,4 pollici di Apple, uscito nel 2021 ma ancora oggi attualissimo. Lo trovate in sconto a soli 779,99€ con spese di spedizione comprese nel prezzo. Inutile dirvi che risparmierete il 7% sul costo di listino, vero? Non di meno, c’è la doppia garanzia; da un lato quella di Apple per un anno, dall’altro quella di Amazon stessa per due. Ricordate che avrete perfino la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis e, volendo, di restituire l’articolo gratuitamente entro il 31 gennaio 2023.

iPhone 13 mini: Best Buy per chi ama i compatti

Come detto, è leggero, piccolo, potente, versatile e soprattutto vi farà dormire sonni sereni. La garanzia di due anni è qualcosa di meraviglioso e ci sono tanti vantaggi esclusivi per chi acquista dal sito di Amazon. Pensate che l’assistenza tecnica è attiva tutti i giorni, anche nei festivi, dalle sei a mezzanotte.

Sotto la scocca di iPhone 13 mini c’è un processore Apple Bionic A15 con modem 5G, troviamo uno schermo da 5,4 pollici OLED risoluto Retina XDR, ma ci sono anche due ottiche premium da 12 Megapixel ciascuna che consentono la registrazione di clip in 4K HDR. A 779,99€ al posto di 839,00€ è da comprare al volo, ma siate veloci perché non ci sono molte scorte disponibili su Amazon.

