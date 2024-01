iPhone 13 mini: a soli 649€ è da prendere AL VOLO

Se ami i device di casa Apple ma non ti piacciono i cosiddetti “padelloni”, oggi non possiamo non consigliarti l’ottimo iPhone 13 mini, l’ultimo flagship compatto dell’azienda, che è in super sconto su Amazon al prezzo sensazionale di soli 649,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciartelo sfuggire e corri a prenderlo adesso, ma affrettati. È un’offerta a tempo limitato, quindi non sappiamo quanto durerà ancora la promozione esclusiva o quante scorte siano rimaste disponibili. C’è comunque la consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine. Cosa aspetti? Corri a prenderlo adesso e non pensarci troppo.

iPhone 13 mini: a questa cifra è un best buy senza paragoni

Iniziamo con la disamina estetica del device: iPhone 13 Mini conserva il medesimo design di iPhone 13 (e iPhone 14, ovviamente), ma più compatto e leggero. È una features che in tanti apprezzano, ma non farti ingannare dalle dimensioni ridotte. All’interno troverai un potentissimo processore Apple A15 Bionic che ti garantisce prestazioni di altissimo livello.

Altresì sappi che è dotato di una fotocamera avanzata che offre risultati sorprendenti. Ci sono due lenti da 12 MP ciascuna che ti consentono di catturare immagini nitide anche al buio, grazie alla Night Mode. C’è poi la possibilità di girare video in 4K HDR Dolby Vision in Cinema Mode. Lo schermo è un pannello Super Retina XDR da 5,4 pollici dai colori brillanti, con neri profondi e un contrasto eccezionale. Degna di nota poi anche l’autonomia visto che c’è una batteria notevolmente migliorata rispetto alle generazioni precedenti. Potrai utilizzare il tuo dispositivo per più ore senza doverti preoccupare di nulla e sappi che si ricarica via cavo Lightning, mediante MagSafe o attraverso la wireless charging.

Il telefono supporta la connettività 5G, così potrai sfruttare al massimo la velocità di navigazione e il download di contenuti. Con funzionalità come Face ID e un sistema operativo che protegge la tua privacy, dormirai sonni sereni visto che i tuoi dati saranno sempre al sicuro. iPhone 13 mini si trova su Amazon al prezzo speciale di 649,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese; non lasciartelo sfuggire e corri a prenderlo adesso.

