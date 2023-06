iPhone 13 mini a meno di 650€: OFFERTONA da non perdere, CORRETE

iPhone 13 mini è uno dei prodotti più controversi di sempre; si tratta di un dispositivo eccezionale, dotato di caratteristiche tecniche di punta, con uno schermo OLED da soli 5,4 pollici che si vede benissimo in ogni condizione di luce, ma non solo. Il chip interno è uno dei migliori del settore; per intenderci, troviamo il SoC Apple Bionic A15 con modem 5G integrato, lo stesso processore presente in iPhone 14, per essere chiari. Il comparto fotografico è veramente degno di un’ammiraglia: ci sono due sensori da 12 Megapixel ciascuno che girano video in 4K HDR Dolby Vision anche in qualità ciematografica e si possono fare scatti nitidi e luminosi anche al buio. Come non segnalare le chicche software come la Panorama Mode, lo slow motion a 240 fps, i ritratti professionali e molto altro ancora. Anche la batteria è degna di nota: con una singola carica si può fare un giorno di utilizzo intenso; citiamo poi la ricarica rapida via cavo, la wireless charging e quella con tecnologia MagSafe.

Questo gioiello – che è un vero top di gamma tascabile – costa solo 649,90€ su Amazon; a questo prezzo non si era mai visto, quindi vi consigliamo di approfittarne se siete interessati. Fate presto prima che terminino le scorte disponibili.

iPhone 13 mini: piccolo ma potentissimo

Il suddetto smartphone di Apple è stato da subito un prodotto controverso; il motivo è anche abbastanza semplice. Il mercato desidera i device di grandi dimensioni, mentre iPhone 13 mini è piccolo, compatto e tascabile. È un gioiello delizioso per chi vuole un prodotto concreto ma dotato delle medesima tecnologia che ritroviamo negli altri prodotti di punta.

A soli 649,90€ questo iPhone rappresenta una soluzione degna di nota, una delle migliori che vi siano oggi se si cercano prodotti potenti ma compatti; è un vero best buy a questo prezzo, correte a prenderlo.

