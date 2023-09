iPhone 13 mini a 649€: il miglior smartphone per chi ama i compatti

Se amate gli smartphone compatti e avete già un’ecosistema di casa Apple, non possiamo non consigliarvi l’ottimo iPhone 13 mini, il flagship del 2021 con schermo da “soli” 5,4 pollici. Questo gioiello è un prodotto meraviglioso che, anche se non è più in listino in chiave ufficiale, si trova in super sconto sui vari portali di e-commerce; ad esempio, su Amazon è disponibile al prezzo consigliato di soli 649,00€, spese di spedizione incluse. Noi vi invitiamo ad effettuare subito l’acquisto per non perdere la promozione dedicata. Il modello che vi suggeriamo poi, vanta ben 128 GB di memoria interna ed è in colorazione Product (RED).

iPhone 13 mini: a 649€ non si era mai visto

Parliamoci chiaro: a 649,00€ questo iPhone 13 mini è da comprare al volo; a questo prezzo non si era mai visto e noi vi invitiamo a prenderlo subito prima che finiscano le scorte disponibili o prima che termini la promozione dedicata. Con Amazon avrete diritto anche alle spese di spedizione comprese nel prezzo e la consegna sarà sempre celere, oltre che gratuita. Volendo, avrete la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito (per gli account abilitati). C’è un anno di garanzia con il costruttore, valido in tutti gli Apple Store del mondo, e due anni con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. Lo sconto, ad ogni modo, è molto alto, pari al 23% sul prezzo di listino.

iPhone 13 mini è un flagship dotato di uno schermo Retina OLED da 5,4 pollici, con cornici contenute e notch di piccole dimensioni per selfiecam e sensori. Sotto la scocca dispone di un potente processore Apple Bionic A15 coadiuvato da un modem 5G per la connettività next-gen. Ci sono due sensori fotografici a bordo che scattano foto a 12 Megapixel e girano video in 4K HDR Dolby Vision. A soli 649,00€ questo smartphone di Apple è da comprare al volo, soprattutto se amate i device compatti e tascabili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.