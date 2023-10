iPhone 13 mini (256 GB): TOP DI GAMMA dalle dimensioni compatte e dal prezzo WOW

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone di Apple ma non volete uno dei classici “padelloni” enormi e generosi, vogliamo consigliarvi l’ottimo iPhone 13 mini che, nella sua iterazione Product RED, con 256 GB di storage interno, costa solo 889,00€, spese di spedizione incluse. Ovviamente lo trovate su Amazon e la consegna sarà celere e immediata, oltre che gratuita. Ciò implica che non dovrete sborsare neanche un singolo centesimo per portarvelo a casa e che sarà vostro in pochissimi giorni. In molti casi infatti, arriverà presso il vostro domicilio (o un luogo da voi designato) entro 24 o 48 ore. Cosa aspettate quindi? Siate veloci.

iPhone 13 mini: il top dal prezzo contenuto

Il nostro consiglio è sempre lo stesso, in questi casi: non lasciatevi sfuggire l’occasione perché le scorte potrebbero essere limitate. Inoltre, vi suggeriamo di prenderlo adesso se volete un top dalle dimensioni contenute ma dalle altissime prestazioni. Non fate l’errore di comprarlo perché “costa poco”; a molto meno trovate device come iPhone SE, iPhone 12 o il 13 standard. Questo è un gioiello che si sceglie se si cerca un prodotto piccolo e maneggevole, tascabile, super leggero (pesa solo 130 grammi), con uno schermo contenuto, perfetto per la messaggistica, per le chiamate e per l’usabilità con una singola mano.

Acquistandolo da Amazon poi, avrete diritto al reso gratuito entro un mese dall’acquisto, potrete dilazionare l’importo complessivo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al portale, in cinque soluzioni a tasso zero (per gli account abilitati). La garanzia è di Apple per un anno e c’è quella di Amazon per due anni, con tanto di assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. Questo iPhone 13 mini è un’ammiraglia di prim’ordine con chip A15 Bionic, schermo OLED da 5,4 pollici e molto altro ancora. Non lasciatevelo sfuggire a 889,00€, spese di spedizione incluse, su Amazon.

