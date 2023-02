iPhone 13 Mini 256 GB: a QUESTO PREZZO è il compatto DA PRENDERE

iPhone 13 Mini è l’ultimo “Mini” che Apple realizzerà per la sua gamma di smartphone. Si tratta di uno smartphone unico nel suo genere per via delle dimensioni ultra-compatte a cui si abbina un livello prestazionale al top del mercato. Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare lo smartphone al prezzo giusto. In questo momento, infatti, iPhone 13 Mini 256 GB è disponibile al prezzo scontato di 774 euro invece di 959 euro con un taglio di prezzo netto che rende lo smartphone decisamente conveniente. C’è anche la possibilità di acquisto in 12 rate mensili da 64 euro, senza interessi e costi aggiuntivi. L’offerta, disponibile per un periodo di tempo limitato, è accessibile dalla pagina Amazon dello smartphone:

iPhone 13 Mini ad un ottimo prezzo con la nuova offerta di Amazon

La scheda tecnica di iPhone 13 Mini non ha punti deboli. Lo smartphone è un riferimento del settore dei dispositivi compatti ed è l’unico che riesce a garantire prestazioni così elevate in una scocca così ridotta. Lo smartphone può contare sul display Super Retina XDR da 5,4 pollici e sul SoC Apple A15 Bionic a cui si affianca una doppia fotocamera posteriore per completare un comparto tecnico davvero ricco di funzionalità ed arricchito da iOS.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare iPhone 13 Mini 256 GB al prezzo scontato di 774 euro invece di 959 euro. Il taglio di prezzo è netto e garantisce un risparmio significativo sullo smartphone, acquistabile anche in 12 rate mensili. Per sfruttare la promozione è possibile seguire il link qui di sotto:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.